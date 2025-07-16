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Белгород атаковали неизвестные дроны, есть погибший и раненые

Белгород, Среда 16 июля 2025 23:26
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Белгород атаковали неизвестные дроны, есть погибший и раненые Фото: в Белгороде многочисленные разрушения из-за атаки неизвестных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород. В результате ударов есть погибший и раненые из числа местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Информация об угрозе атаки ударных беспилотников на Белгородскую область появилась около 20:00.

Впоследствии над Белгородом начали раздаваться взрывы из-за атаки дронов, а очевидцы снимать работу ПВО и последствия.

В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.

Кроме того, по предварительной информации, ранены пять человек.

"Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены шесть домовладений", - сообщил Гладков.

В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести человек.

Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (https://t.me/vvgladkov/14676)

Атаки дронов на Россию

Неизвестные ударные беспилотники регулярно атакуют регионы Российской Федерации.

Так, 4 июля дроны ударили по химическому заводу в городе Шебекино. В месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 3 июля беспилотники ударили по городу Липецк и Липецкой области. Целью удара был военный аэродром "Липецк-2".

А в марте дроны атаковали мэрию Белгорода. Здание получило повреждения, пострадали работники ведомства.

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