Белгород атаковали неизвестные дроны, есть погибший и раненые
Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород. В результате ударов есть погибший и раненые из числа местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Информация об угрозе атаки ударных беспилотников на Белгородскую область появилась около 20:00.
Впоследствии над Белгородом начали раздаваться взрывы из-за атаки дронов, а очевидцы снимать работу ПВО и последствия.
В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.
Кроме того, по предварительной информации, ранены пять человек.
"Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены шесть домовладений", - сообщил Гладков.
В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести человек.
Атаки дронов на Россию
Неизвестные ударные беспилотники регулярно атакуют регионы Российской Федерации.
Так, 4 июля дроны ударили по химическому заводу в городе Шебекино. В месте атаки вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 3 июля беспилотники ударили по городу Липецк и Липецкой области. Целью удара был военный аэродром "Липецк-2".
А в марте дроны атаковали мэрию Белгорода. Здание получило повреждения, пострадали работники ведомства.
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