Белгород атаковали неизвестные дроны, есть погибший и раненые

Вечером 16 июля неизвестные дроны атаковали российский город Белгород. В результате ударов есть погибший и раненые из числа местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Информация об угрозе атаки ударных беспилотников на Белгородскую область появилась около 20:00.

Впоследствии над Белгородом начали раздаваться взрывы из-за атаки дронов, а очевидцы снимать работу ПВО и последствия.

В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.

Кроме того, по предварительной информации, ранены пять человек.

"Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены шесть домовладений", - сообщил Гладков.

В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести человек.