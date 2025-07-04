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Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: дым видно за 25 километров (фото)

Шебекино, Пятница 04 июля 2025 16:32
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Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: дым видно за 25 километров (фото) Фото: в Шебекино вспыхнул пожар на химзаводе (t.me/belpepel)
Автор: Иван Носальский

В Белгородской области неизвестные дроны атаковали химический завод в городе Шебекино. Там вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел".

В сети пишут, что после удара дрона над химическим предприятием в Шебекино поднялся густой столб дыма.

Фото: над Шебекино поднялся дым (t.me/belpepel)

При этом густой дым можно заметить даже из Белгорода, который находится в 25 километрах от места атаки дрона.

Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: дым видно за 25 километров (фото)Фото: дым в Шебекино виден из Белгорода (t.me/belpepel)

По неподтвержденной информации, целью атаки дронов стал завод химических реагентов "Селена".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков атаку на Шебекино в своих соцсетях не упоминал.

Успешная атака Сил обороны

Напомним, 1 июля стало известно, что украинские защитники ударили по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как объяснили в Генштабе, такая атака усложнит операции оккупантов в направлениях Покровска и Торецка.

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Белгородская область Пожар Дрони Атака дронов
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