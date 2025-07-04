Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: дым видно за 25 километров (фото)

В Белгородской области неизвестные дроны атаковали химический завод в городе Шебекино. Там вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел".

В сети пишут, что после удара дрона над химическим предприятием в Шебекино поднялся густой столб дыма.

Фото: над Шебекино поднялся дым (t.me/belpepel)

При этом густой дым можно заметить даже из Белгорода, который находится в 25 километрах от места атаки дрона.

Фото: дым в Шебекино виден из Белгорода (t.me/belpepel)

По неподтвержденной информации, целью атаки дронов стал завод химических реагентов "Селена".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков атаку на Шебекино в своих соцсетях не упоминал.