ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве полиция получила сообщения о "минировании" школ и торговых центров

Киев, Среда 24 сентября 2025 15:24
UA EN RU
В Киеве полиция получила сообщения о "минировании" школ и торговых центров Иллюстративное фото: полиция проверяет информацию о минировании ряда зданий в Киеве (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Иван Носальский

В Киеве полиция получает информацию о якобы минировании ряда зданий. В их числе - школы и торговые центры.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции.

Как отметили полицейские, поступил ряд сообщений о "минировании" нескольких образовательных учреждений, ТРЦ, административных зданий и не только.

Все вызовы уже отрабатываются. На места направили профильные службы и следственно-оперативные группы. Продолжается проверка.

Минирование ТЦК

Напомним, в начале 2025 года в ряде городов злоумышленники минировали здания территориальных центров комплектования. Там они закладывали самодельные взрывные устройства.

В частности, 2 февраля взрыв прогремел в ТЦК в Павлограде. В результате инцидента пострадал один мужчина.

При этом 1 февраля в Ровенском областном ТЦК также был взрыв. Один человек погиб, еще шестеро - получили ранения.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, такие взрывы курировали российские спецслужбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"