Операции со взрывами в ТЦК курируют российские спецслужбы, - ЦПД

Операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы Российской Федерации. Параллельна усиливается медийная кампания, направленная на срыв мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

По его словам, операции против украинских военных, в том числе с взрывами в ТЦК курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности рФ.

"Параллельно с этим усиливается и продолжающаяся с 2022 года медийная кампания, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", - добавил Коваленко.

Взрывы в украинских ТЦК

Сегодня вечером произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сообщается об одном пострадавшем, который получили легкие ранения. На месте работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Накануне в результате взрыва в здании Ровенского областного ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения.