"Цигани захопили, король якийсь". Усик вкотре викликав Ф'юрі на об'єднавчий бій

Фото: Олександр Усик під час прес-конференції у Києві (РБК-Україна)

Володар чотирьох чемпіонських поясів Олександр Усик підтвердив, що після другої перемоги над Ентоні Джошуа поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі став його головною кар'єрною ціллю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію боксера.

Український боксер задоволений тим, що зберіг усі чемпіонські пояси та отримав новий – від культового видання The Ring. Водночас він прагне провести об'єднавчий бій. "Перемога є. Додатковий пояс є. Але WBC дуже хочеться! Цигани захопили, король якийсь", – із гумором заявив Усик. 35-річний українець обіграв одне з прізвиськ Ф'юрі – "Циганський Король". Британський боксер із 2020 року володіє поясом Усесвітньої боксерської ради (WBC), побивши Деонтея Вайлдера. Ф'юрі двічі впродовж цього року оголошував про завершення кар'єри. Проте, підтверджував готовність провести об'єднавчий бій із Усиком за солідний гонорар. Він прагне заробити мінімум 125 млн фунтів. Раніше промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.