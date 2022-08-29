Усик і ще 20 спортсменів отримали державні нагороди до Дня незалежності

Низка українських спортсменів на чолі з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком із нагоди Дня незалежності отримали нагороди від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Указом президента України №593/2022 за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку нагороджені спортсмени. Серед них – чемпіони світу та призери Олімпійських ігор.

Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO в хевівейті Усик і чемпіон Всесвітніх ігор з таїландського боксу Ігор Любченко отримали ордени "За заслуги" І ступеня. Цю ж нагороду, але ІІ ступеня здобули головний тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв, срібний призер Пекіна-2022 Олександр Абраменко, призер легкоатлетичного чемпіонату світу Андрій Проценко та чемпіон Всесвітніх ігор з пауерліфтингу Володимир Рисєв.

Також ордени ІІІ ступеня отрималипауерліфтер Олексій Бичков, плавчиня Софія Гречко, сумоїст Важа Даіаурі, акробати Вікторія Козловська, Богдан Колмаков, Таїсія Марченко, Богдан Пограничний, Данило Стецюк, тайбоксерка Анастасія Кулініч, воднолижник Данило Фільченко та сумоїстка Світлана Ярьомка.

Натомість чемпіонки Всесвітніх ігор з карате Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлюга отримали ордени княгині Ольги І ступеня. А тріумфаторка Всесвітніх ігор зі сумо Іванна Березовська отримала нагороду ІІ ступеня.

Напередодні менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.