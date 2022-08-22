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Усик – Ф'юрі. Британська преса "анонсувала" бій, промоутер українця відреагував

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Понеділок 22 серпня 2022 13:10
Усик – Ф'юрі. Британська преса "анонсувала" бій, промоутер українця відреагував Фото: Олександр Усик із чемпіонськими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Потенційний поєдинок чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександра Усика проти чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі наразі далекий від практичної реалізації, хоча британська преса встигла назвати дату бою на фоні перемовин.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів промоутер українського чемпіона Олександр Красюк.

Команда Усика відреагувала на інформацію Daily Mail про узгоджений бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Він нібито повинен відбутися на Близькому Сході взимку.

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми перебуваємо в контакті з Ворреном (промоутер Ф'юрі – ред.) та принцами Саудівської Аравії", – лаконічно заявив Красюк.

Британський боксер два тижні тому оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі. Згодом він проявив зацікавлення до об'єднавчого поєдинку з Усиком за умови величезного гонорару.

У ніч проти неділі українець вдруге переміг Джошуа за роздільним рішенням суддів. Один із них підтримав британця, а двоє інших – Усика. Український чемпіон успішно захистив чотири чемпіонські пояси та ще й забрав вакантний титул The Ring.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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