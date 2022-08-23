Усик – Ф'юрі. Стали відомі непомірні фінансові апетити британця до бою

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий вийти в ринг проти володаря чотирьох поясів і титулу The Ring Олександра Усика лише за фантастичний гонорар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

"Циганський Король" висунув свої умови для об'єднавчого поєдинку з українцем. 34-річний уродженець Великого Манчестера прагне отримати 125 млн фунтів за бій.

Британська преса дізналася, що ця вимога Ф'юрі – не єдина умова. Непереможний боксер також хоче отримати відсоток від продажу трансляцій об'єднавчого поєдинку. Такий пункт був у гонорарному фонді нещодавнього бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

Ф'юрі два тижні тому оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі. Згодом він проявив зацікавлення до об'єднавчого поєдинку з Усиком за умови величезного гонорару.

Напередодні промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.