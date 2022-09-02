"Цыгане захватили, король какой-то". Усик снова вызвал Фьюри на объединительный бой

Обладатель четырех чемпионских поясов Александр Усик подтвердил, что после второй победы над Энтони Джошуа поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри стал его главной карьерной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию боксера .

Украинский боксер доволен тем, что сохранил все чемпионские пояса и получил новый от культового издания The Ring. В то же время, он стремится провести объединительный бой.

"Победа есть. Дополнительный пояс есть. Но WBC очень хочется! Цыгане захватили, король какой-то", – с юмором заявил Усик.

35-летний украинец обыграл одно из прозвищ Фьюри – "Цыганский Король". Британский боксер с 2020 года владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC), побив Деонтея Уайлдера.

Фьюри дважды в этом году объявлял о завершении карьеры. Однако подтверждал готовность провести объединительный бой с Усиком за солидный гонорар. Он стремится заработать минимум 125 млн фунтов.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.