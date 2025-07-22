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Эта ягода борется с воспалением и хроническими болезнями: запасайтесь ею на зиму

Вторник 22 июля 2025 14:28
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Эта ягода борется с воспалением и хроническими болезнями: запасайтесь ею на зиму Чем полезна ежевика для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочная и полезная ежевика может стать вашим естественным союзником в борьбе с воспалениями. Регулярное потребление этой ягоды способствует уменьшению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и некоторые виды рака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Чем полезна ежевика

Диетолог Кэри Глассман рассказала, что ежевика богата витамином С и клетчаткой, которые улучшают здоровье сердца и снижают риск диабета. Она также богата антоцианами и флавоноидами, которые могут уменьшить воспалительные реакции в организме.

Употребление продуктов, богатых антоцианами, связано со здоровьем сердца и снижением риска хронических заболеваний.

Факторы окружающей среды, вызывающие воспаление, в частности продукты, содержащие большое количество трансжиров и соли, могут вызвать хроническое воспаление.

Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что люди, которые употребляли много продуктов, вызывающих воспаление, имели на 46% более высокий риск сердечных заболеваний и на 28% более высокий риск инсульта по сравнению с теми, кто употреблял богатые питательными веществами продукты с противовоспалительными свойствами, такие как ежевика.

Как потреблять больше ежевики

Добавьте ежевику в йогурт, салат, овсянку или в любимый смузи. Ежевика в сезон доступна лишь короткий период, поэтому стоит ее сохранить на зиму.

Чтобы сохранить ежевику на зиму и не потерять ее полезные свойства, можно ее заморозить - это самый простой и полезный способ

Как заморозить:

  • осторожно промойте ягоды в холодной воде и дай стечь (можно просушить полотенцем)
  • разложите ежевику на противне или доске в один слой, чтобы не слиплись
  • заморозьте на 3-4 часа
  • переложите в герметичные пакеты или контейнеры и храните в морозильной камере (до 10-12 месяцев)

Преимущества:

  • сохраняет до 90% витаминов
  • подходит для смузи, выпечки, каш, варенья

Также ягоду можно засушить. Делать стоит это так:

  • в духовке при температуре 50-60°C с открытыми дверцами, или в электросушилке
  • сушить 10-15 часов до полного высыхания
  • хранить в стеклянной банке

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