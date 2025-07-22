Эта ягода борется с воспалением и хроническими болезнями: запасайтесь ею на зиму
Сочная и полезная ежевика может стать вашим естественным союзником в борьбе с воспалениями. Регулярное потребление этой ягоды способствует уменьшению риска развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и некоторые виды рака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Чем полезна ежевика
Диетолог Кэри Глассман рассказала, что ежевика богата витамином С и клетчаткой, которые улучшают здоровье сердца и снижают риск диабета. Она также богата антоцианами и флавоноидами, которые могут уменьшить воспалительные реакции в организме.
Употребление продуктов, богатых антоцианами, связано со здоровьем сердца и снижением риска хронических заболеваний.
Факторы окружающей среды, вызывающие воспаление, в частности продукты, содержащие большое количество трансжиров и соли, могут вызвать хроническое воспаление.
Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что люди, которые употребляли много продуктов, вызывающих воспаление, имели на 46% более высокий риск сердечных заболеваний и на 28% более высокий риск инсульта по сравнению с теми, кто употреблял богатые питательными веществами продукты с противовоспалительными свойствами, такие как ежевика.
Как потреблять больше ежевики
Добавьте ежевику в йогурт, салат, овсянку или в любимый смузи. Ежевика в сезон доступна лишь короткий период, поэтому стоит ее сохранить на зиму.
Чтобы сохранить ежевику на зиму и не потерять ее полезные свойства, можно ее заморозить - это самый простой и полезный способ
Как заморозить:
- осторожно промойте ягоды в холодной воде и дай стечь (можно просушить полотенцем)
- разложите ежевику на противне или доске в один слой, чтобы не слиплись
- заморозьте на 3-4 часа
- переложите в герметичные пакеты или контейнеры и храните в морозильной камере (до 10-12 месяцев)
Преимущества:
- сохраняет до 90% витаминов
- подходит для смузи, выпечки, каш, варенья
Также ягоду можно засушить. Делать стоит это так:
- в духовке при температуре 50-60°C с открытыми дверцами, или в электросушилке
- сушить 10-15 часов до полного высыхания
- хранить в стеклянной банке
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