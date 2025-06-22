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Что лучше есть - черешню или клубнику? Названа более полезная ягода

Воскресенье 22 июня 2025 13:33
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Что лучше есть - черешню или клубнику? Названа более полезная ягода Что полезнее - черешня или клубника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Клубника и черешня - сезонные ягоды, которые содержат витамин С, антиоксиданты, калий и клетчатку. Клубника имеет меньше сахара и калорий, а черешня богата антоцианами, которые уменьшают воспаление.

РБК-Украина сообщает, какая ягода все-таки содержит больше пользы для организма.

Польза для здоровья

Черешня

Нутрициолог Екатерина Назаренко рассказала, что черешня - сочная и сладкая ягода, которая содержит антиоксиданты, калий, витамин С и полифенолы.

Она улучшает работу сердца, способствует детоксикации, помогает при отеках.

Категорически не рекомендована в большом количестве людям с диабетом, ожирением, а также при склонности к повышенному газообразованию или обострению желудочно-кишечных заболеваний.

Содержит также мелатонин - природный гормон сна, который помогает наладить режим отдыха. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника и помогают предотвращать запоры.

Что лучше есть - черешню или клубнику? Названа более полезная ягодаЧерешня (фото: Freepik)

Клубника

Клубника - это ягода, которая богата витамином С, фолиевой кислотой, марганцем и антиоксидантами. Поддерживает иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает состояние кожи и сосудов.

Однако может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также не рекомендована при язвенной болезни желудка в период обострения.

Клубника содержит флавоноиды и антоцианы, которые борются со свободными радикалами, замедляют старение и защищают клетки. Благодаря пищевым волокнам клубника способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.

Помогает снизить воспаление и может поддерживать здоровье кожи.

Калий и антиоксиданты в клубнике помогают снижать кровяное давление и улучшают состояние сосудов.

Что лучше есть - черешню или клубнику? Названа более полезная ягодаКлубника (фото: Freepik)

Какая ягода полезнее

Важно понимать, что даже самая полезная ягода может не подойти именно вам. Чтобы понять, какая из них будет союзником вашего здоровья, а какая - лишней нагрузкой, важно учесть индивидуальные особенности организма.

Общая рекомендация такова:

  • если нужно больше витамина С и польза для кожи - клубника.
  • хотите получить противовоспалительное действие и пользу для сердца - черешня

Обе ягоды низкокалорийные и богаты антиоксидантами, так что лучше всего - есть их вместе в сезон.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Екатерины Назаренко и сайт Healthline.

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