Что лучше есть - черешню или клубнику? Названа более полезная ягода
Клубника и черешня - сезонные ягоды, которые содержат витамин С, антиоксиданты, калий и клетчатку. Клубника имеет меньше сахара и калорий, а черешня богата антоцианами, которые уменьшают воспаление.
РБК-Украина сообщает, какая ягода все-таки содержит больше пользы для организма.
Польза для здоровья
Черешня
Нутрициолог Екатерина Назаренко рассказала, что черешня - сочная и сладкая ягода, которая содержит антиоксиданты, калий, витамин С и полифенолы.
Она улучшает работу сердца, способствует детоксикации, помогает при отеках.
Категорически не рекомендована в большом количестве людям с диабетом, ожирением, а также при склонности к повышенному газообразованию или обострению желудочно-кишечных заболеваний.
Содержит также мелатонин - природный гормон сна, который помогает наладить режим отдыха. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника и помогают предотвращать запоры.
Черешня (фото: Freepik)
Клубника
Клубника - это ягода, которая богата витамином С, фолиевой кислотой, марганцем и антиоксидантами. Поддерживает иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает состояние кожи и сосудов.
Однако может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также не рекомендована при язвенной болезни желудка в период обострения.
Клубника содержит флавоноиды и антоцианы, которые борются со свободными радикалами, замедляют старение и защищают клетки. Благодаря пищевым волокнам клубника способствует нормализации работы кишечника и предотвращает запоры.
Помогает снизить воспаление и может поддерживать здоровье кожи.
Калий и антиоксиданты в клубнике помогают снижать кровяное давление и улучшают состояние сосудов.
Клубника (фото: Freepik)
Какая ягода полезнее
Важно понимать, что даже самая полезная ягода может не подойти именно вам. Чтобы понять, какая из них будет союзником вашего здоровья, а какая - лишней нагрузкой, важно учесть индивидуальные особенности организма.
Общая рекомендация такова:
- если нужно больше витамина С и польза для кожи - клубника.
- хотите получить противовоспалительное действие и пользу для сердца - черешня
Обе ягоды низкокалорийные и богаты антиоксидантами, так что лучше всего - есть их вместе в сезон.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Екатерины Назаренко и сайт Healthline.