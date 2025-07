Названы 2 категории людей, кому категорически нельзя есть чернику

Чернику называют "ягодой для глаз" благодаря высокому содержанию антоцианов, которые улучшают зрение и защищают сетчатку. Кроме того, она богата антиоксидантами, витаминами (C, K), клетчаткой и марганцем, что делает ее ценным продуктом для иммунитета, сердечно-сосудистой системы и нормализации сахара в крови.

При написании материала использовались рекомендации МОЗ Украины, советы диетологов, сайт Eat this, not That.