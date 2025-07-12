Названы 2 категории людей, кому категорически нельзя есть чернику

Чернику называют "ягодой для глаз" благодаря высокому содержанию антоцианов, которые улучшают зрение и защищают сетчатку. Кроме того, она богата антиоксидантами, витаминами (C, K), клетчаткой и марганцем, что делает ее ценным продуктом для иммунитета, сердечно-сосудистой системы и нормализации сахара в крови.

РБК-Украина рассказывает, кому нельзя есть эту ягоду.

Люди с аллергией или индивидуальной непереносимостью

Это, пожалуй, самая важная категория, поскольку аллергические реакции могут быть разной тяжести. Хотя аллергия на чернику встречается не так часто, как на некоторые другие ягоды (например, клубнику или малину), она все же возможна и может иметь серьезные последствия.

Симптомы аллергии на чернику могут включать:

Кожные проявления

Сыпь, крапивница, зуд, покраснение кожи, отек.

Расстройства пищеварения

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, вздутие.

Дыхательные проблемы

Заложенность носа, насморк, чихание, кашель, затрудненное дыхание, отек гортани, что может привести к удушью (отек Квинке).

Анафилактический шок

В самых тяжелых, хоть и редких случаях, возможна системная, угрожающая жизни реакция, требующая немедленной медицинской помощи.

Если вы ранее замечали какие-либо аллергические реакции на ягоды, фрукты или другие продукты, следует быть особенно осторожными при первом употреблении черники. Начните с очень небольшой порции и внимательно наблюдайте за реакцией организма в течение нескольких часов.

При появлении любых нежелательных симптомов (даже легкого зуда или дискомфорта в желудке), от употребления черники следует немедленно отказаться и обратиться к врачу для консультации.

Индивидуальная непереносимость может проявляться без классических аллергических симптомов, вызывая лишь дискомфорт в пищеварительной системе (вздутие, газы, жидкий стул) из-за особенностей переваривания компонентов ягоды.

Люди с определенными заболеваниями почек и желчевыводящих путей

Эта категория требует особого внимания, поскольку употребление черники может ухудшить состояние здоровья при некоторых заболеваниях, связанных с выведением жидкости и работой почек и желчного пузыря.

Острые заболевания почек (острый нефрит, почечная недостаточность в острой фазе)

Черника обладает умеренными мочегонными свойствами. В периоды обострения почечных заболеваний, когда функция почек уже нарушена, дополнительная нагрузка на них может быть опасной. Кроме того, некоторые компоненты черники могут усиливать раздражение почечных канальцев. Людям с такими диагнозами черника категорически противопоказана.

Желчнокаменная болезнь (особенно при крупных камнях) и острый холецистит

Черника, как и многие другие ягоды, может иметь желчегонный эффект. У людей с большими камнями в желчном пузыре или при остром воспалении желчного пузыря (холецистите) этот эффект может спровоцировать движение камней, вызвав острый приступ желчной колики или закупорку желчных протоков, что является крайне опасным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи или хирургического вмешательства.

Мочекаменная болезнь (особенно при крупных камнях)

Хотя черника в целом полезна для профилактики образования некоторых видов камней, ее мочегонный эффект может быть опасным для людей с уже существующими крупными камнями в почках или мочевыводящих путях. Как и в случае с желчным пузырем, движение камней может вызвать сильную боль и закупорку.

Если у вас диагностировано любое из вышеупомянутых заболеваний, следует обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить чернику в свой рацион. Он сможет оценить ваше состояние и предоставить индивидуальные рекомендации.