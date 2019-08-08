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ЦСКА - Зоря: анонс матчу

Новини » Спорт    08.08.2019 - 11:22
ЦСКА - Зоря: анонс матчу
Фото: "Зоря" у відборі Ліги Європи-2019/20 (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Готуємося до першого поєдинку третього раунду відбору Ліги Європи

Луганська "Зоря" проведе свій перший матч в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти софійського ЦСКА. Трансляція розпочнеться о 20:30, а дивитися гру можна на каналі УНІАН. Букмекери вважають український клуб фаворитом поєдинку. Віктор Скрипник взяв на гру 20 футболістів.

8 серпня 20:30
Софія, стадіон "Васіл Левскі"

 

Луганський клуб продовжує боротьбу в кваліфікації єврокубка. Підопічні Віктора Скрипника у другому раунді кваліфікації здолали чорногорську "Будучность", здобувши дві перемоги - 3:1 на виїзді і 1:0 вдома.

Суперник українського клубу визначився після того, завершилися всі інші більш ніж 4 десятка матчів другого раунду. Фінальний свисток у грі "Осієк" - ЦСКА Софія пролунав уже за північ. Хорвати і болгари домоглися по домашній перемозі 1: 0, і процес виявлення найсильнішого дійшов до післяматчевої серії пенальті. У ній нерви міцніші виявилися у гравців болгарського клубу, з ними і посперечається "Зоря" за право зіграти в раунді плей-офф Ліги Європи.

У разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника посперечаються за путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

Визначився суперник "Маріуполя" в третьому раунді відбору Ліги Європи "Зоря" першою з українських команд стартує в єврокубках-2019/20
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