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"Зоря" з впевненої перемоги стартувала у відборі Ліги Європи

Новини » Спорт    25.07.2019 - 23:44
"Зоря" з впевненої перемоги стартувала у відборі Ліги Європи
Фото: "Будучность" - "Зоря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Команда Віктора Скрипника на виїзді обіграла "Будучность"

Луганська "Зоря" впевнено перемогла чорногорську "Будучность" в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Градські" в Подгориці завершився з рахунком 3:1.

Рахунок у грі відкрив на 15 хвилині Артем Громов, забивши рикошетом від суперника. Через 4 хвилини півзахисник оформив дубль, скориставшись помилкою голкіпера.

Балканці відігралися на 59 хвилині зустрічі завдяки зусиллям Михайло Перовіч. Третій гол за луганчан забив Ліван Арвеладзе, який тільки що вийшов на заміну.

Луганська команда забезпечує непоганий заділ перед матчем-відповіддю, яка відбудеться 1 серпня о 19:00 за київським часом.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).

Нагадаємо, "Зоря" цьогоріч раніше з усіх українських команд початку єврокубковий сезон.

Крім того, цей відбір стане першим серйозним випробуванням для нового головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника.

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