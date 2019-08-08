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ЦСКА - Заря: анонс матча

Новости » Спорт    08.08.2019 - 11:22
ЦСКА - Заря: анонс матча
Фото: "Заря" в отборе Лиги Европы-2019/20 (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Готовимся к первому поединку третьего раунда отбора Лиги Европы

Луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА. Трансляция начнется в 20:30, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры считают украинский клуб фаворитом поединка. Виктор Скрипник взял на игру 20 футболистов.

8 августа 20:30
София, стадион "Васил Левски"

 

Луганский клуб продолжает борьбу в квалификации еврокубка. Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде квалификации одолели черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома

Соперник украинского клуба определился после того, завершились все остальные более чем 4 десятка матчей второго раунда. Финальный свисток в игре "Осиек" - ЦСКА София прозвучал уже за полночь. Хорваты и болгары добились по домашней победе 1:0, и процесс выявления сильнейшего дошел до послематчевой серии пенальти. В ней нервы крепче оказались у игроков болгарского клуба, с ними и поспорит "Заря" за право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы.

В случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

Определился соперник "Мариуполя" в третьем раунде отбора Лиги Европы "Заря" первой из украинских команд стартует в еврокубках-2019/20
Новости Украины ЦСКАЛига ЕвропыЗаряСофияотборквалификация
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