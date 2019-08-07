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"Зоря" вирушила на матч проти ЦСКА Софія

Новини » Спорт    07.08.2019 - 13:34
"Зоря" вирушила на матч проти ЦСКА Софія
Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

До складу потрапили 20 футболістів

Луганська "Зоря" вирушила до столиці Болгарії, де вже завтра, 8 серпня, проведе перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти місцевого ЦСКА. Про це повідомляється на сайті української команди.

До складу потрапили 20 футболістів:

Воротарі: Микита Шевченко, Нікола Василь

Захисники: Йоель Абу-Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб

Півзахисники: Дмитро Іванисеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Єгор шавлії, Богдан Ледньов, Максим Луньов, Владислав Кабан, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський

Форварди: Філіп Будковський, Назарій Русин

Нагадаємо, в разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника посперечаються за путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

У попередньому раунді турніру підопічні Віктора Скрипника пройшли чорногорську "Будучность", здобувши дві перемоги - 3:1 на виїзді і 1:0 вдома.

"Зоря" дізналася суперника в наступному раунді відбору Ліги Європи "Зоря" вийшла в третій раунд кваліфікації Ліги Європи
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