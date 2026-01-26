ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Хватит вмешательств Трампа": Родригес резко выступила против влияния США в Венесуэле

Венесуэла, Понедельник 26 января 2026 21:32
UA EN RU
"Хватит вмешательств Трампа": Родригес резко выступила против влияния США в Венесуэле Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна устала от вмешательства США, при подготовке реформ нефтяной отрасли и освобождения политических заключенных.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание Вloomberg.

Так, Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, подчеркнув, что "решать наши вопросы должны сами венесуэльские политики".

"Хватит приказов Вашингтона венесуэльским политикам, пусть венесуэльская политика решает наши разногласия и конфликты. Хватит вмешательства иностранных государств", - сказала Родригес во время обращения к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги в воскресенье, 25 января.

Вместе с братом Хорхе Родригесом, председателем Национального собрания, Делси усилила риторику в течение выходных, пытаясь сбалансировать противоречивые требования своих сторонников и администрации президента США Дональда Трампа.

Родригес встретились с работниками Petróleos de Venezuela на нефтеперерабатывающем заводе в Пуэрто-Ла-Крус после критики серии нефтяных реформ, которые должны были бы ликвидировать государственную монополию и позволить частным компаниям производить и продавать сырую нефть из больших запасов страны.

Ее комментарии прозвучали накануне вторых и окончательных дебатов по закону об углеводородах в контролируемой правительством Национальной ассамблее, общественные консультации с которыми были запланированы на понедельник, 26 января.

Аналитики считают, что быстрое принятие законопроекта о реформе будет свидетельствовать о том, что сопротивление со стороны правящей социалистической партии, которая традиционно выступала за государственный контроль и суверенитет над углеводородными ресурсами, пока ограничен или контролируемый. Такую оценку в понедельник дал Николас Уотсон, управляющий директор Teneo.

Контроль США над нефтяной отраслью Венесуэлы

После устранения Николаса Мадуро 3 января администрация Трампа взяла под контроль добычу, переработку и международную продажу венесуэльской нефти.

Так, Трамп заявил сразу после этого, что временная власть Венесуэлы передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.

На днях США изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако отказался раскрывать их текущее местонахождение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки НАФТА Венесуэла Дональд Трамп
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин