Венесуэла ускорила освобождение политических заключенных, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных ускоренными темпами, и в ближайшее время этот процесс пойдет еще быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
"Я рад сообщить, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных быстрыми темпами, и эти темпы будут расти в ближайшее время. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест!" - написал он.
Ранее СМИ со ссылкой на венесуэльскую правозащитную организацию Foro Penal писали о том, что за последние недели там освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны США.
По состоянию на воскресенье, 19 января, из мест лишения свободы вышли по меньшей мере 104 человека. Они якобы были задержаны за участие в протестах.
Ранее РБК-Украина сообщало об освобождении трех украинских граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле.
Согласно сообщению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров.
Отношения США и Венесуэлы
Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна устала от вмешательства США при подготовке реформ нефтяной отрасли и освобождения политических заключенных.
Так, Делси Родригес обратилась к работникам нефтяной промышленности штата Ансоатеги, подчеркнув, что "решать наши вопросы должны сами венесуэльские политики".
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.