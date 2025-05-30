Есть ли угроза масштабного наступления на Харьковскую область: что говорят в ВСУ
На северном направлении Харьковской области враг действует небольшими штурмовыми группами. В то же время признаков подготовки россиянами полномасштабного наступления - нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" Алексея Крименюка в эфире "Суспільного"
"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении (Харьковском, - ред.). В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противники осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены", - пояснил Крименюк.
По его словам, россияне также активно используют мотоциклы, квадроциклы, а также "буханки", которые обычно применяют не для атак, а для подвоза личного состава к позициям.
"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - отметил он.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 29 мая, на фронте было зафиксировано 173 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском, а также Курском направлениях.
Еще в конце марта ряд западных СМИ писали о том, что Россия готовится к новому военному наступлению на Украину.
Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что самые большие и сильные войска РФ сегодня находятся именно на Курском направлении. Сейчас враг пытается вытолкнуть Силы обороны из региона и подготовить наступательные действия на Сумскую область.
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