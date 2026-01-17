ua en ru
В ЦПД опровергли фейк о "полном отключении света" на западе Украины

Суббота 17 января 2026 12:29
В ЦПД опровергли фейк о "полном отключении света" на западе Украины Фото: в ЦПД опровергли фейк о "полном отключении света" на западе Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщили в ЦПД, письмо, оформленное как "официальное сообщение", поступает на электронную почту.
В ЦПД опровергли фейк о &quot;полном отключении света&quot; на западе Украины

"На самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января", - отметили в Центре.

В ЦПД подчеркнули, что это элемент гибридной войны, где объект атаки - не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества. Целью таких вбросов является совершение эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Добавим, сегодня, 17 января, графики почасовых отключений света действуют во всех областях Украины, а в некоторых регионах утром ввели аварийные отключения.

