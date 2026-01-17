Фото: в ЦПД опровергли фейк о "полном отключении света" на западе Украины (Getty Images)

В сети массово распространяется письмо о якобы "полном отключении электроэнергии" на западе Украины. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.