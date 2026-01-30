В ЦПД раскрыли коварную цель россиян возле Грабовского на Сумщине

На Сумщине Силы обороны останавливают попытки российских войск двигаться в районе Грабовского. Это попытка врага насытить зону пилотами БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Он добавил, что Силы обороны жестко реагируют на любые попытки врага продвинуться , ограничивая эффективность их беспилотников.

"Россияне пытаются насытить эту зону пилотами БПЛА, а не наступать на Краснополье", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко пояснил, что Силы обороны Украины сохраняют контроль в районе Грабовского в Сумской области.

Ситуация на Сумщине

Напомним, во вторник, 27 января, вблизи села Грабовское Сумской области российские оккупанты совершили очередное военное преступление. Двое гражданских лиц погибли от атак дронов при попытке самостоятельной эвакуации.

Мужчина и женщина пытались покинуть оккупированную территорию. Украинские военные были проинформированы об их маршруте и координировали эвакуацию.

Российские операторы FPV-дронов сознательно атаковали безоружных гражданских. Первый удар был нанесен по женщине, что привело к ее мгновенной гибели, а второй - по раненому мужчине, который находился рядом с телом погибшей.

По данным Госпогранслужбы, российские войска пытаются прорваться на территорию Украины небольшими пехотными группами на границе Сумской области, но их попытки заканчиваются неудачей и значительными потерями.

Также враг применяет тактику дистанционного минирования. Оккупанты сбрасывают с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут сработать от нажатия или приближения. Такие случаи минирования с помощью дронов зафиксированы на территориях, прилегающих к Сумщине.