В ЦПД розкрили підступну мету росіян біля Грабовського на Сумщині

На Сумщині Сили оборони зупиняють спроби російських військ рухатися в районі Грабовського. Це спроба ворога наситити зону пілотами БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Він додав, що Сили оборони жорстко реагують на будь-які спроби ворога просунутися , обмежуючи ефективність їхніх безпілотників.

"Росіяни намагаються наситити цю зону пілотами БпЛА, а не наступати на Краснопілля", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко пояснив, що Сили оборони України зберігають контроль у районі Грабовського на Сумщині.

Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, поблизу села Грабовське на Сумщині російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин. Двоє цивільних осіб загинули від атак дронів під час спроби самостійної евакуації.

Чоловік і жінка намагалися залишити окуповану територію. Українські військові були поінформовані про їхній маршрут і координували евакуацію.

Російські оператори FPV-дронів свідомо атакували беззбройних цивільних. Перший удар був нанесений по жінці, що призвело до її миттєвої загибелі, а другий - по пораненому чоловіку, який перебував поруч із тілом загиблої.

За даними Держприкордонслужби, російські війська намагаються прорватися на територію України невеликими піхотними групами на кордоні Сумської області, але їхні спроби закінчуються невдачею та значними втратами.

Також ворог застосовує тактику дистанційного мінування. Окупанти скидають з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацювати від натискання або наближення. Такі випадки мінування за допомогою дронів зафіксовані на територіях, прилеглих до Сумщини.