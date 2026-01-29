Пехотные группы россиян пытаются прорваться на границах Харьковщины и Сумщины

Российские войска пытаются прорываться в Украину малыми пехотными группами на границе Харьковской и Сумской областей, однако эти попытки безуспешны со значительными потерями с их стороны.

Как передает РБК-Украина , об этом в телеэфире заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, противник применяет небольшие пехотные подразделения, которые пытаются проникнуть на разных участках государственной границы.

"Используя свои пехотные небольшие группы, подходят к границе, чтобы попытаться зайти глубже на территорию Украины, но получают ответы и несут потери - эти группы уничтожаются", - отметил Демченко.

Наибольшая активность врага, по данным ГПСУ, фиксируется в районе населенного пункта Дегтярное на Харьковщине, а также вблизи сел Нестерное и Круглое. Кроме того, вражеские пехотные группы действуют в Волчанских Хуторах и Двуречанском на Харьковщине, а также в Хотинской и Юнаковской общинах Сумской области.

Спикер подчеркнул, что российские войска не применяют бронированную технику на этих направлениях. По его словам, такого вида вооружения не фиксируют ни на Харьковщине, ни на Сумщине.

Также Демченко сообщил, что пограничники не только отражают атаки, но и проводят ударно-поисковые действия для зачистки местности. В частности, накануне на Харьковском направлении в плен были взяты трое россиян.

Однако украинские пограничники ежедневно подвергаются около 300 обстрелов, большинство из которых осуществляется с помощью беспилотников. Ежедневно удается уничтожать или приземлять около 100 вражеских дронов.