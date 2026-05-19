В ЦПД увидели тревожный сигнал в новых заявлениях РФ по Балтии

15:36 19.05.2026 Вт
2 мин
После после подобных заявлений Москва обычно переходит к делам
В ЦПД увидели тревожный сигнал в новых заявлениях РФ по Балтии
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что агрессивная риторика России в отношении стран Балтии может свидетельствовать о подготовке новых провокаций против НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам Коваленко, заявления Службы внешней разведки РФ нередко предшествуют реальным действиям или провокациям со стороны России.

"Чаще заявления СВР РФ предшествуют намерениям россиян осуществить какие-то действия или провокации", - отметил он.

В ЦПИ обратили внимание на усиление агрессивной риторики России в отношении стран Балтии, а также на риск дроновых и гибридных провокаций против государств НАТО.

"Соответственно, учитывая рост агрессивных настроений РФ в информационном поле в отношении стран Балтии, а также намерения осуществления дроновых и гибридных провокаций против стран НАТО, можно предположить, что РФ попытается делать что-то плохое", - добавил Коваленко.

Напомним, в начале мая ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента Украина официально предложила отправить своих специалистов в страны Балтии. Наши эксперты имеют уникальный опыт противодействия российским РЭБ и технического анализа траекторий БПЛА, что поможет союзникам усилить безопасность своих границ.

