Украина предложила отправить своих экспертов в Балтию после инцидентов с дронами

После серии инцидентов с дронами у границ НАТО Украина рассматривает возможность направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По данным эстонского вещателя, Киев уже связался с посольством Эстонии в Украине относительно возможного сотрудничества. В то же время конкретное содержание инициативы еще уточняется.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что правительство ожидает от Украины прежде всего лучшего контроля над полетами своих дронов.

"Безусловно, самый простой способ для украинцев удержать свои дроны подальше от нашей территории - это лучше контролировать свою деятельность", - подчеркнул он.

Интерес к теме усилился после нескольких инцидентов в Балтийском регионе. В частности, в Латвии недавно сообщали о возможной воздушной угрозе после падения двух дронов и повреждения нефтехранилища.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Таллинн поддерживает право Украины атаковать российские цели, однако у властей есть беспокойство относительно рисков для территории НАТО.

По его словам, существует опасность, что Россия может перехватывать украинские дроны и перенаправлять их в сторону стран Балтии.

"Если говорить о непосредственной близости к границам НАТО, то если Россия применит ракетную систему или что-то подобное, что может попасть на территорию НАТО, то Россия на самом деле боится НАТО и в таком случае просто не хочет эскалировать военный конфликт. Однако это опять же опасно с другой стороны, что Россия может взять под контроль украинские дроны и отправить их к нам уже нацеленными куда-то, где, например, есть человеческие жертвы", - заявил Цахкна.

В то же время министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что Украина вряд ли будет делиться с партнерами детальными планами своих атак, поскольку такая информация является оперативной.

"Если говорить о конкретных случаях и траектории полетов, то Украина должна решить, сообщать нам об этом или нет. В целом это оперативная информация", - подчеркнул он.

В издании отметили, что Украина продолжает атаки на российские порты в Балтийском море, поэтому полностью избежать подобных инцидентов с дронами будет сложно.

Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что страны Балтии должны сами активнее работать над координацией с Украиной, а не ждать только инициатив Киева.

На прошлой неделе министры обороны Эстонии и Украины уже обсуждали ситуацию после того, как один из дронов ненадолго вошел в воздушное пространство Эстонии.

По словам Певкура, стороны рассматривают несколько технических решений для минимизации рисков.

"Можно изменить траекторию, можно контролировать полет дронов благодаря встроенным в них так называемым kill switch, то есть автоматическим системам уничтожения - если видят, что дрон сбивается с курса, то можно этот дрон автоматически уничтожить даже на расстоянии", - добавил он.

Дроны в Латвии и Финляндии

Напомним, что в ночь на 7 мая неизвестные беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии со стороны России. Воздушные силы страны сообщили о падении двух дронов.