Россия намеренно направляет украинские дроны на страны Балтии, - Сибига

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Он также добавил, что Украина готова к непосредственному взаимодействию , чтобы предотвращать подобные провокации в будущем.

"Наша цель - обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, путем содействия усилению защиты воздушного пространства наших друзей", - подчеркнул министр.

Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов для защиты воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии.

Сибига отметил, что уже провел обсуждение этой ситуации с латвийской коллегой Байбой Браже.

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств .

Дроны в странах Балтии

Напомним, в последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В частности, в ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

После этого инцидента глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения всех обстоятельств.

Сибига отметил, что Россия использует специфические средства РЭБ, чтобы намеренно отводить украинские дроны с курса в сторону стран НАТО - Латвии и Финляндии.

В связи с этим Украина официально предложила отправить своих специалистов в страны Балтии. Наши эксперты имеют уникальный опыт противодействия российским РЭБ и технического анализа траекторий БПЛА, что поможет союзникам усилить безопасность своих границ.