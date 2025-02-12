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Этого не произойдет. Трюдо категорически отверг идею о включении страны в состав США

Канада, Среда 12 февраля 2025 19:03
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Этого не произойдет. Трюдо категорически отверг идею о включении страны в состав США Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канада не намерена становиться 51-м штатом США. Оттава отвергла такую возможность, отвечая на заявления американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Трюдо в очередной раз заявил, что Канада не намерена становиться 51-м штатом США. Разговаривая с бывшим пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки в эфире MSNBC "Inside", Трюдо обсудил неоднократные комментарии новоизбранного президента Дональда Трампа о том, что Канада может стать частью США.

"Я знаю, как успешный участник переговоров, он любит выводить людей из равновесия. 51-й штат, этого не произойдет", - сказал он.

Трамп заявил о желании присоединить Канаду к США

Недавно Трамп высказался, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США.

Зато Трюдо назвал невыполнимым предположение Трампа с помощью экономических рычагов сделать Канаду новым штатом США. Однако впоследствии в сети появился комментарий Трюдо, где он назвал угрозу аннексии Канады реальной.

Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий

Напомним, что в начале недели Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты без каких-либо исключений. Решение вступит в силу 4 марта.

Тарифы, которые также охватывают готовые металлические издания, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками России и Китая обойти существующие пошлины.

Зато министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что введенные пошлины США на сталь и алюминий будут "абсолютно необоснованными".

Заметим, что на днях премьер-министр Канады анонсировал свою отставку с поста главы правительства.

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо
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