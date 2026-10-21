ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности

10:16 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Кучерявец
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности Фото: глава Нацбанка Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Додати як бажане джерело в Google

К главе Национального банка Украины Андрею Пышному пришли с обысками НАБУ и САП. Следственные действия начались утром, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"НАБУ и САП сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного", - написал нардеп.

Об обысках у Пышного также сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному. Сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ", - сообщил Железняк.

РБК-Украина обратилось за комментарием к НАБУ и Нацбанку, но пока не получило ответа.

НАБУ подтвердило обыски в Нацбанке

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников.

"Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - сообщили в НАБУ.

НБУ также подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка.

"Дополнительные объяснения будут даны по завершению процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме", - говорится в заявлении НБУ.

Что известно об Андрее Пышном

Пышный родился в 1974 году в селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области. Впоследствии получил высшее образование.

Карьера в "Ощадбанке":

  • 2000 год: Возглавил юридическое управление "Ощадбанка" и переехал в Киев.
  • 2001 год: Занял должность директора департамента правового обеспечения "Ощадбанка".
  • 2003-2007 годы: Работал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка". С декабря 2004 по май 2005 дополнительно исполнял обязанности председателя правления учреждения.
  • Март - май 2007: Занимал должность первого заместителя председателя правления ОАО "Укрэксимбанк".
  • Май 2007 - июнь 2009 года: Назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Уволен с должности указом президента Виктора Ющенко.

Политическая деятельность:

  • 2010: Сосредоточился на партийном проекте Арсения Яценюка "Фронт Змін", где возглавил комитет партийного контроля.
  • 2012 год: Избран народным депутатом Украины 7-го созыва от партии ВО "Батькивщина". В парламенте работал заместителем руководителя штаба "Батькивщины" и первым заместителем председателя комитета по регламенту.
  • 2013 год: Стал заместителем председателя партии ВО "Батькивщина".

Возвращение в банковский сектор и ключевые должности:

  • Март 2014: Назначен председателем правления АО "Ощадбанк".
  • 2019 год: Полномочия в должности главы "Ощадбанка" продлили еще на 5 лет.
  • 2022 год (с начала полномасштабного вторжения): Вошел в состав международной рабочей группы Ермака - Макфола по разработке пакета санкций против РФ.
  • 7 октября 2022: ВРУ проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Национального банка Украины (решение поддержали 290 народных депутатов).

Читайте также: Скандал вокруг "Сенс Банка": Пышный опроверг заявления на ВСК о рекомендации Веселого

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Пышный Национальный банк Украины НАБУ САП
Новости
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко