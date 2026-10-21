НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности

К главе Национального банка Украины Андрею Пышному пришли с обысками НАБУ и САП. Следственные действия начались утром, 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"НАБУ и САП сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного", - написал нардеп.

Об обысках у Пышного также сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"НАБУ пришло именно к главе Нацбанка Андрею Пышному. Сейчас идут следственные действия именно в кабинете главы НБУ", - сообщил Железняк.

РБК-Украина обратилось за комментарием к НАБУ и Нацбанку, но пока не получило ответа.

НАБУ подтвердило обыски в Нацбанке

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников.

"Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", - сообщили в НАБУ.

НБУ также подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка.

"Дополнительные объяснения будут даны по завершению процессуальных действий. Национальный банк продолжает работать в штатном режиме", - говорится в заявлении НБУ.

Что известно об Андрее Пышном

Пышный родился в 1974 году в селе Доброводы Збаражского района Тернопольской области. Впоследствии получил высшее образование.

Карьера в "Ощадбанке":

2000 год: Возглавил юридическое управление "Ощадбанка" и переехал в Киев.

2001 год: Занял должность директора департамента правового обеспечения "Ощадбанка".

2003-2007 годы: Работал первым заместителем председателя правления "Ощадбанка". С декабря 2004 по май 2005 дополнительно исполнял обязанности председателя правления учреждения.

Март - май 2007: Занимал должность первого заместителя председателя правления ОАО "Укрэксимбанк".

Май 2007 - июнь 2009 года: Назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Уволен с должности указом президента Виктора Ющенко.

Политическая деятельность:

2010: Сосредоточился на партийном проекте Арсения Яценюка "Фронт Змін", где возглавил комитет партийного контроля.

2012 год: Избран народным депутатом Украины 7-го созыва от партии ВО "Батькивщина". В парламенте работал заместителем руководителя штаба "Батькивщины" и первым заместителем председателя комитета по регламенту.

2013 год: Стал заместителем председателя партии ВО "Батькивщина".

Возвращение в банковский сектор и ключевые должности: