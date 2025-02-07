Трюдо назвал угрозу аннексии Канады реальной, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Комментарии Трюдо прозвучали в открытый микрофон, когда Трюдо считал, что представителей СМИ выпроводили. Однако СМИ получили аудиозапись на которой слышно заявление во время канадско-американского экономического саммита в Торонто.

"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это реальная вещь. В моих беседах с ним на...", - сказал Трюдо, согласно записи.

Трюдо сделал эти комментарии после того, как закончил собственную вступительную речь и журналисты покинули зал.

В интервью CNN перед инаугурацией Трампа Трюдо сказал, что комментарии Трампа о превращении Канады в 51-й штат США были лишь отвлечением от последствий его тарифных угроз.

На прошлой неделе Трамп выполнил свои угрозы, объявив о новых тарифах против Канады. Но после того как Трюдо взял на себя обязательства по укреплению безопасности на канадской границе, Трамп объявил в понедельник о приостановлении тарифов по крайней мере на месяц.