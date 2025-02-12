Цього не станеться. Трюдо категорично відкинув ідею про включення країни до складу США
Канада не має наміру ставати 51-м штатом США. Оттава відкинула таку можливість, відповідаючи на заяви американського президента Дональда Трампа.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Трюдо вкотре заявив, що Канада не має наміру ставати 51-м штатом США. Розмовляючи з колишнім прес-секретарем Білого дому Джен Псакі в ефірі MSNBC "Inside", Трюдо обговорив неодноразові коментарі новообраного президента Дональда Трампа про те, що Канада може стати частиною США.
"Я знаю, як успішний учасник переговорів, він любить виводити людей з рівноваги. 51-й штат, цього не станеться", - сказав він.
Трамп заявив про бажання приєднати Канаду до США
Нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США.
Натомість Трюдо назвав нездійсненним припущення Трампа за допомогою економічних важелів зробити Канаду новим штатом США. Однак згодом в мережі з'явився коментар Трюдо, де він назвав загрозу анексії Канади реальною.
Трамп запровадив мита на сталь і алюміній
Нагадаємо, що на початку тижня Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів без будь-яких винятків. Рішення набуде чинності 4 березня.
Тарифи, які також охоплюють готові металеві видання, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами Росії та Китаю обійти наявні мита.
Натомість міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що запроваджені мита США на сталь і алюміній будуть "абсолютно необґрунтованими".
Зауважимо, що днями прем'єр-міністр Канади анонсував свою відставку з поста глави уряду.
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