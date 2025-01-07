Трюдо отреагировал на идею Трампа сделать Канаду новым штатом США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неосуществимым предположение избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с помощью экономических рычагов сделать Канаду новым штатом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) главы канадского правительства.
Трюдо во вторник, 7 января, подчеркнул, что "нет ни одного шанса" на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов.
"Рабочие и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером в торговле и безопасности", - говорится в публикации канадского премьера.
Трюдо отверг идею Трампа о присоединении Канады к США (фото: скрин x.com/JustinTrudeau)
Идея Трампа о присоединении Канады к США
Так Трюдо отреагировал на недавнее высказывание Трампа о том, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. При этом будущий президент Штатов, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, отметил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.
Напомним также, во время рождественского поздравления Трамп также описывал "преимущество" возможного включения Канады в состав Штатов. Он, в частности, рассказал о значительном снижении налогов.
Трамп при этом назвал канадского премьера Трюдо "губернатором".
"Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги сократят более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении, как ни одна другая страна в мире", - заявил будущий президент Штатов.
Перед этим Трамп также в разговоре с представителями СМИ высказывал мнение, что граница между США и Канадой является "искусственно проведенной линией".
Трамп грозился ввести 25% пошлину на импорт из Канады, через которую отправляется 75% всех экспортируемых товаров и услуг.
Другие территориальные "посягательства" Трампа
Стоит отметить, что кроме соответствующей идеи относительно Канады недавно Трамп также отметился рядом заявлений с угрозой требовать от Панамы вернуть США контроль над Панамским каналом, и высказывался относительно возможного приобретения Гренландии, которая является автономной территорией Дании.
Заметим, недавно американские СМИ узнали, с чем связаны заявления Трампа о Канаде, а также о Гренландии и Панамском канале.
Добавим, 23 декабря, реагируя на заявление Трампа, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отметил, что Панамский канал принадлежит стране, и отверг возможность никаких территориальных уступок.
А 7 января стало известно, что Дания изменила герб на фоне посягательств Трампа на Гренландию.
Также ранее сообщалось, что вчера Трюдо анонсировал отставку с должности премьер-министра Канады.
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