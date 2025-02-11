Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN .

Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в том числе из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну. Пошлины, которые также включают готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие пошлины.

Трамп назвал эти меры способствующими укреплению внутреннего производства и созданию новых рабочих мест в США и предупредил, что тарифы на металлы "могут быть выше". По словам источника Bloomberg, новые тарифы вступят в силу 4 марта.

"По сути, мы вводим 25%-ные тарифы на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий", - сказал Трамп в понедельник, 10 февраля.

Хотя меры не предусматривали исключений для торговых партнеров, Трамп указал, что может рассмотреть возможность сделать исключение для Австралии, учтя импорт самолетов американского производства.

Президент также повторил свою угрозу ввести тарифы против стран, которые имеют пошлины на американский импорт, заявив, что они могут быть объявлены в течение следующих двух дней. Он также сказал, что администрация будет рассматривать пошлины на автомобили и полупроводники, и другие потенциальные сектора.

Издание отмечает, что тарифы на металлы являются самой масштабной мерой Трампа, направленной на преодоление дефицита торгового баланса США и использование международной торговли как источника доходов.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что этот шаг был необходимым, поскольку экспортеры стали и алюминия злоупотребляли исключениями, предусмотренными предыдущей политикой, что наносило ущерб американским производителям.