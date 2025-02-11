"Совершенно необоснованны": в Канаде отреагировали на пошлины Трампа на сталь и алюминий
Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что ведденные пошлины США на сталь и алюминий будут "совершенно необоснованными". Он предупредил, что реакция страны на эту меру будет "четкой и взвешенной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Шампань подчеркнул тот факт, что по данным Министерства финансов США, Канала является крупнейшим источником обоих материалов для Соединенных Штатов.
"Канадская сталелитейная и алюминиевая промышленность поддерживает ключевые отрасли промышленности США: от обороны, судостроения, энергетики до автомобилестроения", - сказал он.
Также Шампань добавил, что Канада проведет консультации со своими международными партнерами и рассмотрит детали тарифов.
Кроме того, Христя Фриланд, которая является бывшим министром финансов Канады и ныне баллотируется на пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, назвала пошлины "незаконными и неоправданными".
"Учитывая, что Дональд Трамп решил ввести пошлины против нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности и ее работников, мы должны сделать то же, что и в первый раз, когда он попытался это сделать: ответить долларом за доллар", - сказала она.
Фриланд также призвала к переговорам с другими пострадавшими странами, чтобы дать отпор президенту США Дональду Трампу.
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