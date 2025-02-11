"Совершенно необоснованны": в Канаде отреагировали на пошлины Трампа на сталь и алюминий

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что ведденные пошлины США на сталь и алюминий будут "совершенно необоснованными". Он предупредил, что реакция страны на эту меру будет "четкой и взвешенной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Шампань подчеркнул тот факт, что по данным Министерства финансов США, Канала является крупнейшим источником обоих материалов для Соединенных Штатов.

"Канадская сталелитейная и алюминиевая промышленность поддерживает ключевые отрасли промышленности США: от обороны, судостроения, энергетики до автомобилестроения", - сказал он.

Также Шампань добавил, что Канада проведет консультации со своими международными партнерами и рассмотрит детали тарифов.

Кроме того, Христя Фриланд, которая является бывшим министром финансов Канады и ныне баллотируется на пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, назвала пошлины "незаконными и неоправданными".

"Учитывая, что Дональд Трамп решил ввести пошлины против нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности и ее работников, мы должны сделать то же, что и в первый раз, когда он попытался это сделать: ответить долларом за доллар", - сказала она.

Фриланд также призвала к переговорам с другими пострадавшими странами, чтобы дать отпор президенту США Дональду Трампу.