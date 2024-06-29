Школьники и дошкольники будут проходить медосмотр по-новому: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины отменило устаревшие требования по медицинским справкам для поступления детей в сады, школы и другие образовательные учреждения. Теперь действует единственная унифицированная справка № 086/о.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Министерство здравоохранения выступает четко против очередей летом ради бумажки для садика или школы, против осмотров наспех через очередь, против массовых направлений на флюорографию для детей 14-17 лет. Мы отменили эти морально устаревшие нормы. Строим новую систему профилактики, ориентированную на реальные потребности каждого ребенка, - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Что изменилось

Теперь больше не нужно проходить осмотр у нескольких врачей, стоять в очередях и получать различные формы справок. Осмотр проводит семейный врач, который выдает унифицированную справку № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карты амбулаторного больного)" для поступления ребенка в любое учебное заведение.

Семейный врач проводит обследование, включающее сбор анамнеза, физикальное обследование, проверку наличия признаков острых или хронических заболеваний, измерения роста и веса, исследования зрения, слуха и осанки. Если обнаружены нарушения или болезни, ребенка направляют к специалисту. Обязателен осмотр стоматолога перед садиком и школой.

Ребенок может пройти медицинское обследование в любое удобное время в течение года и результаты действуют в течение года с даты обследования.

Медицинские осмотры для зачисления в учреждения профессионального, профессионального высшего и высшего образования проводятся, если это требуется учебным заведением или условиями приема.

Соответствующие изменения утверждены приказом № 1351 от 25.07.2023 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".

Медицинские профилактические осмотры учащихся средних школ обязательны и проводятся ежегодно в соответствии с постановлением КМУ от 20 января 2021 года № 31. По результатам таких осмотров также выдается справка № 086/о.

Для получения справки ребенок должен иметь все обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

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