Этого недостаточно: Зеленский поручил усилить ПВО на критических направлениях

Зеленский отметил, что отдельно говорил с командующим Воздушных сил ВСУ, а также с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и региональными руководителями по вопросу защиты от российских "Шахедов".

"Значительно увеличены уже линии защиты, позиции, добавляем экипажи и поставки дронов добавляем. Но этого все равно недостаточно, особенно на критических направлениях, в частности на Запорожье и в других регионах", - отметил он.

Президент добавил, что поставил вполне конкретную задачу: увеличить рубежи защиты энергетики и все формы прикрытия критической инфраструктуры от российских атак.