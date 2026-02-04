Цього недостатньо: Зеленський доручив посилити ППО на критичних напрямках

Сили оборони зробили багато для посилення захисту українських міст від російських дронів. Але цього все ще недостатньо, особливо на критичних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що окремо говорив з командувачем Повітряних сил ЗСУ, а також з міністром оборони України Михайлом Федоровим та регіональними керівниками щодо питання захисту від російських "Шахедів".
"Значно збільшено вже лінії захисту, позиції, додаєм екіпажі та постачання дронів додаємо. Але цього все одно недостатньо, особливо на критичних напрямках, зокрема на Запоріжжі та в інших регіонах", - зазначив він.
Президент додав, що поставив цілком конкретне завдання: збільшити рубежі захисту енергетики та всі форми прикриття критичної інфраструктури від російських атак.
Нагадаємо, що ще 30 січня Зеленський повідомив, що доручив посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни більше не могли влаштовувати там "сафарі" на людей.
З огляду на поставлені завдання, командувачем напрямку "малої" протиповітряної оборони призначили полковника Євгенія Хлєбнікова. Відомо, що він буде працювати під керівництвом заступника командувача ПС ЗСУ Павла Єлізарова ("Лазаря"), призначення якого Зеленський погодив 19 січня.