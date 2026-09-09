В ряде театров Киева решили не останавливать спектакли во время "желтой" тревоги

После введения в Киеве дифференцированной системы оповещения тревоги, некоторые театры меняют формат работы в зависимости от уровня угрозы - желтого или красного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления театров.

Что будет происходить во время желтой тревоги

Об изменении формата работы уже заявили в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, Киевской опере и Молодом театре.

В этих заведениях во время желтого уровня угрозы спектакли не будут прекращаться. Зрители смогут оставаться в зале, здании или на территории театра - по своему усмотрению.

Если желтый уровень объявят до начала спектакля, его будут проводить по обычному графику.

В то же время, зритель, который решит покинуть театр во время желтой тревоги, должен зафиксировать свой выход у дежурного администратора. После этого билет можно будет обменять на другой спектакль или дату.

В Киевской опере при этом отмечают, что будут следить за ситуацией непосредственно во время тревоги. Если для Подольского района возникнет угроза, спектакль может быть приостановлен даже при желтом уровне.

В то же время Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко также объявил о том, что не будет останавливать спектакли во время желтого уровня опасности, однако ничего не отметил о возможности обмена билета, если зритель покинет зал по собственному усмотрению.

Что будет во время красной угрозы

При красном уровне спектакль будут останавливать, а зрителей будут просить перейти к ближайшему укрытию. После отбоя угрозы или желтого уровня показ смогут восстановить.

Что с другими театрами

Пока не все заведения культуры объявили о своем формате работы во время тревог. В частности, ранее Театр на Подоле сообщал, что следит за ситуацией безопасности во время спектаклей, а в здании есть фойе-укрытие, где можно находиться во время тревоги.

Театр юного зрителя тоже публично не уточнил свой формат работы во время тревог. Однако на днях заведение предложило обменять билеты на спектакль, который не состоялся из-за длительных тревог в Киеве.