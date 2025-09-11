Гражданская авиация Европы обеспокоена появлением российских дронов над Польшей

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании могут пересмотреть маршруты чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В среду утром Польша при поддержке военных самолетов союзников по НАТО сбила российские дроны в своем воздушном пространстве. Это стал первый известный случай, когда страна-член Альянса открыла огонь во время войны России против Украины.
Из-за инцидента временно приостановили работу варшавские аэропорты имени Шопена и Модлина, а также аэропорты в Жешуве и Люблине. Впоследствии они возобновили работу.
Аналитики отмечают, что случай в Польше усиливает беспокойство относительно рисков для авиакомпаний и их пассажиров.
Из-за закрытия воздушного пространства в Украине и России, а также в ряде регионов Ближнего Востока и Африки авиаперевозчики уже сталкиваются с большими затратами на топливо, ограниченными маршрутами и задержками рейсов.
На фоне инцидента акции крупнейших европейских авиакомпаний, в частности British Airways, easyJet, Lufthansa и Ryanair, подверглись падению.
Эксперты говорят, что авиакомпании все больше опасаются вторжений в гражданское воздушное пространство.
"Я думаю, что это сигнал тревоги для всех в Европе, которые могут ожидать этого чаще", - цитирует издание слова эксперта.
Два источника на рынке авиационного страхования сообщили Reuters, что рынок внимательно следит за событиями в Польше и Катаре.
"Если бы рынок почувствовал, что вторжения российских дронов в польское воздушное пространство становятся систематическими и преднамеренными... это поставило бы серьезные вопросы перед страховщиками", - пояснил источник.
По словам специалиста, авиакомпании могут пересмотреть оценки рисков в Польше и рассматривать маршруты дальше на запад, чуть дальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, с дополнительным топливом для возможных перенаправлений.
"Худший сценарий - случайное или преднамеренное поражение самолета оружием", - отметил он. По данным собеседника издания, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были случайно сбиты, еще три - на грани катастрофы.
Как известно, 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела территорию Польши, члена НАТО. На страну залетели по меньшей мере 19 дронов, четыре из которых сбили.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.
После инцидента Польша обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 Договора. В ответ Альянс активировал статью, позволяющую государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.
