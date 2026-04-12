Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего
В Киеве упали цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Стоимость трехкомнатных не изменилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн (-6% за год).
- Аренда 2-комнатной квартиры стоит в среднем 25 000 грн (-8% за год).
- Цена на 3-комнатные квартиры стабилизировалась на уровне 42 000 грн (0% изменений).
- Самым дорогим районом остается Печерский, где зафиксирован прирост +14%.
Сколько стоит аренда по районам
Цены на 1-комнатные квартиры существенно различаются в зависимости от расположения. Средняя стоимость сейчас составляет 17 тыс. грн. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели зафиксированы в центральных и прилегающих к центру районах:
- Печерский - 38 100 грн (+14% за год);
- Шевченковский - 28 000 грн (+17%);
- Подольский - 20 000 грн (+11%);
- Голосеевский - 20 000 грн (без изменений).
Самым доступным районом для аренды остается Деснянский, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, таких как Оболонский (15 000 грн) и Дарницкий (15 000 грн), цены за год не изменились.
В то же время в Святошинском районе зафиксирован спад на 13% (до 13 000 грн).
Ситуация в пригороде
В городах-спутниках столицы наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, в Ирпене аренда выросла на 25% (до 15 000 грн), тогда как в Буче и Вишневом прирост составил 4-9%, там однокомнатную квартиру сдают за 12 тысяч и 12 500 грн, соответственно.
В Софиевской Борщаговке ценники остались на уровне прошлого года, в среднем аренда однокомнатной квартиры стоит 14 тыс. грн.
