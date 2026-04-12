ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего

08:07 12.04.2026 Вс
2 мин
Несмотря на общее снижение цены на столичном рынке, Печерск продолжает дорожать
aimg Василина Копытко
Стоимость аренды очень зависит от района (фото: Freepik)

В Киеве упали цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Стоимость трехкомнатных не изменилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Читайте также: Самое дешевое жилье в Украине: названы прифронтовые регионы, где цены на квартиры упали

Главное:

  • Средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн (-6% за год).
  • Аренда 2-комнатной квартиры стоит в среднем 25 000 грн (-8% за год).
  • Цена на 3-комнатные квартиры стабилизировалась на уровне 42 000 грн (0% изменений).
  • Самым дорогим районом остается Печерский, где зафиксирован прирост +14%.

Сколько стоит аренда по районам

Цены на 1-комнатные квартиры существенно различаются в зависимости от расположения. Средняя стоимость сейчас составляет 17 тыс. грн. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели зафиксированы в центральных и прилегающих к центру районах:

  • Печерский - 38 100 грн (+14% за год);
  • Шевченковский - 28 000 грн (+17%);
  • Подольский - 20 000 грн (+11%);
  • Голосеевский - 20 000 грн (без изменений).

Самым доступным районом для аренды остается Деснянский, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, таких как Оболонский (15 000 грн) и Дарницкий (15 000 грн), цены за год не изменились.

В то же время в Святошинском районе зафиксирован спад на 13% (до 13 000 грн).

Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всегоЦены на аренду однокомнатных квартир в Киеве (скриншот)

Ситуация в пригороде

В городах-спутниках столицы наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, в Ирпене аренда выросла на 25% (до 15 000 грн), тогда как в Буче и Вишневом прирост составил 4-9%, там однокомнатную квартиру сдают за 12 тысяч и 12 500 грн, соответственно.

В Софиевской Борщаговке ценники остались на уровне прошлого года, в среднем аренда однокомнатной квартиры стоит 14 тыс. грн.

Читайте также о том, что в течение 2025-го однокомнатные квартиры на вторичном рынке дорожали в большинстве регионов. За год цены поднялись на 10-20%.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2026 года в Киевской области вырос спрос на частный сектор. Главным фактором стал запрос на энергонезависимость. Из-за этого цены на дома подскочили на 20% всего за один месяц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Жилье
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой