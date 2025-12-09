ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад, - ISW

Россия, Вторник 09 декабря 2025 11:05
UA EN RU
Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как такую, которая может поддерживать длительную войну против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что во время заседания Совета стратегического развития Путин сосредоточился на якобы мерах Кремля по поддержке семей и повышению рождаемости.

"Путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных "внешних вызовов" - вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны России против Украины, - указывают в ISW.

Путин также заявил, что к концу 2025 года рост ВВП России составит около 1%, а инфляция останется на уровне 6% или ниже. При этом центральный банк РФ прогнозирует 4-5% инфляции в 2026 году. Он утверждает, что российская экономика может "увеличивать импульс" при низкой безработице.

Однако, по данным ISW, реальная экономическая ситуация в России значительно хуже, чем пытается показать Кремль. Аналитики отмечают, что Путин намеренно избегает упоминаний о войне в Украине в своих экономических речах, чтобы не связывать экономические проблемы с военными потерями и расходами.

В отчете также говорится, что активизация таких заявлений накануне встречи США и РФ в Москве 2 декабря свидетельствует о попытке Путина убедить Вашингтон в неэффективности санкционного давления и "невозможности" заставить Россию к компромиссам.

ISW отмечает, что Кремль продвигает два ложных нарратива - об "устойчивой экономике" и "неизбежной победе России". Они направлены на то, чтобы создать у Запада и Украины ощущение безысходности и заставить согласиться на условия Москвы.

Аналитики подчеркивают: на самом деле Россия имеет ряд критических слабых мест - как на поле боя, так и в экономике - которые могут заставить Кремль к реальным уступкам.

Санкции против России

Евросоюз вводит санкции против России с 2014 года, а после полномасштабного вторжения 2022-го значительно расширил их перечень.

По состоянию на 2025 год ЕС принял 19 пакетов ограничений и работает над двадцатым. Каждый новый пакет усиливает санкционное давление: в списки добавляют новых физических и юридических лиц, а также расширяют перечень товаров двойного назначения.

По прогнозам, двадцатый пакет санкций может быть утвержден в январе 2026 года.

Кроме того, недавно стало известно, что Евросоюз рассматривает новые меры против участников, которые способствуют деятельности так называемого "теневого флота" российских танкеров

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Байден дал, а я нет": Трамп в очередной раз похвастался зарабатыванием денег на войне в Украине
"Байден дал, а я нет": Трамп в очередной раз похвастался зарабатыванием денег на войне в Украине
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте