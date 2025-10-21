Цены на золото снизились после рекордного скачка

Во вторник цена золота снизилась на 0,8% - до 4322,93 доллара за унцию, после того как накануне достигла рекордного уровня 4381,52 доллара. Аналитики считают, что недавний рост мог быть слишком резким, а укрепление доллара сделало драгоценные металлы менее доступными для покупателей.



Как пишет издание, инвесторы оценивали последние события в отношениях между США и Китаем. В частности, заявление президента США Дональда Трампа о "замечательной торговой сделке" с Китаем, но при этом пригрозил новыми пошлинами, если договоренность не будет достигнута до 1 ноября. На рынке также ожидают, что приостановка работы федерального правительства может завершиться на этой неделе.

Несмотря на последнее снижение, золото с начала года остается в плюсе - цены выросли примерно на 65% благодаря активной покупке со стороны центробанков и интересу инвесторов к надежным активам.

Серебро в этом году выросло почти на 80%, однако во вторник, как и другие драгоценные металлы, также подешевело.