Китай ввел жесткий контроль за экспортом редкоземель перед переговорами с США

Пекин объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземель и связанных с ними технологий, усиливая свое влияние на критически важные минералы в преддверии переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получить разрешение Пекина на экспорт магнитов, которые содержат даже незначительные количества редкоземель китайского происхождения или были произведены с использованием китайских методов добычи, переработки или технологий изготовления магнитов.

Ограничения, объявленные Министерством торговли Китая, впервые создают китайскую версию американского правила о прямых иностранных продуктах, которое Вашингтон применял для блокирования экспорта в Китай из третьих стран продуктов, связанных с полупроводниками.

Эти правила дают Пекину больше рычагов влияния на глобальную цепь поставок редкозема.

Редкоземель и магниты имеют критическое значение для технологий - от смартфонов до электромобилей и истребителей.

Пекин впервые ввел ограничения на экспорт редкоземель в апреле в ответ на пошлины, введенные администрацией Трампа. Этот шаг заставил Вашингтон сесть за стол переговоров, поскольку дефицит китайских редкоземель начал влиять на производство в цепочках поставок автомобильной промышленности США.

С тех пор дефицит минералов в США стал предметом нескольких раундов торговых переговоров между двумя странами. Новые меры контроля со стороны Китая появились накануне встречи Си Цзиньпина с Трампом в Сеуле, Южная Корея, в этом месяце.

По данным Financial Times, Китай контролирует:

около 70 % добычи редкоземель,

90 % их разделения и переработки,

93 % производства магнитов.

Министерство торговли Китая заявило, что новые меры направлены на "защиту национальной безопасности и интересов страны" и должны предотвратить "неправомерное использование редкоземельных материалов в военной и других чувствительных отраслях".

Ведомство добавило, что некоторые зарубежные компании нанесли ущерб безопасности Китая, передавая редкоземельные материалы и технологии китайского происхождения другим сторонам для военного использования.

Новая система лицензирования будет распространяться на редкоземельные магниты иностранного производства и определенные полупроводниковые материалы, которые по стоимости содержат не менее 0,1% тяжелых редкоземельных элементов китайского происхождения.

Министерство сообщило, что правила вступят в силу с 1 декабря, а большинство экспортных лицензий для военных пользователей будет отклонено. Экспорт к производителям полупроводников и связанного оборудования будет рассматриваться в каждом отдельном случае.

Эта новость подняла акции крупных государственных групп Китая, занимающихся редкоземельными материалами:

акции China Northern Rare Earth в Шанхае выросли более чем на 7 %,

Rising Nonferrous Metals Share - более чем на 4 %.

Расширение контроля Китая над редкоземами заставило Вашингтон ввести значительную государственную поддержку для американских добытчиков редкоземель и производителей магнитов, пытаясь ослабить доминирование Пекина.

Группа развитых экономик G7 также изучает возможность создания цепи поставок, независимой от Китая.