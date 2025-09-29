ua en ru
Цены на золото впервые превысили 3800 долларов

США, Понедельник 29 сентября 2025 12:36
Цены на золото впервые превысили 3800 долларов Фото: Золото с начала года подорожало на 45% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на золото впервые превысили 3 800 долларов за унцию. Повышение связано с ростом ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системы США, что ослабило доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опасения по поводу возможного шатдауна правительства США также усилили спрос на безопасные активы.

Динамика рынка

Спотова цена золота выросла на 1,4% до 3 812,49 долларов за унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,9% до 3 842,20 долларов.
Цены на золото впервые превысили 3800 долларов

bloomberg.com

Индекс доллара снизился на 0,2%, делая золото дешевле для зарубежных покупателей.

Золото выигрывает от низких процентных ставок и пользуется спросом в условиях геополитической и экономической неопределенности.

"С учетом того, что ФРС намерена снижать ставки в течение следующих шести месяцев, золото может продолжить рост до 3 900 долларов за унцию", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Политические факторы

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе, чтобы обсудить продление финансирования правительства.

Без соглашения шатдаун начнется в среду.

Напомним, спрос со стороны центробанков и инвесторов укрепил позиции золота как защитного актива.

Золото с начала года подорожало на 45%. Дополнительным фактором стала повышенная геополитическая напряженность и риски для мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

