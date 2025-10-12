Из-за новых пошлин Трампа крипторынок обвалился до исторического минимума: какие убытки
Угроза Дональда Трампа ввести новые 100% тарифы на Китай вызвала рекордный обвал крипторынка с ликвидациями на более чем 18 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CNN.
Больше всего пострадали биткоин, эфир и солана, которые стали центром волны принудительных ликвидаций крупных кредитных и маржинальных позиций инвесторов.
-
Биткойн - ликвидировано позиций на $5 млрд, падение цены - до $103 000 с последующим отскоком до $111 600.
-
Ethereum (эфир) - минус $4 млрд, проседание с $4 365 до $3 742.
-
Solana - потери более $2 млрд, падение почти на 20%, до $178.
CoinGlass заявила, что это "крупнейшее ликвидационное событие за всю историю криптовалют".
Паника на крипторынке совпала с резким снижением традиционных финансовых индексов - Nasdaq и S&P 500 зафиксировали худший день за последние шесть месяцев, что усилило эффект массовой распродажи активов.
Как Трамп влияет на крипторынок
Стоит отметить, что именно политика Трампа ранее дала криптовалютам новый импульс - президент:
-
начал открыто обращаться к криптосообществу,
-
запустил собственный мем-коин, что вызвало всплеск розничного внимания,
-
заявил о создании стратегического резерва США в биткойне,
-
разрешил включать криптовалюту в пенсионные планы 401(k) через исполнительный указ - после чего биткойн обновил исторический максимум в $124 000.
Однако обострение торговой войны с Китаем резко изменило настроение инвесторов.
Новость о возможных 100% тарифах прозвучала после того, как Пекин объявил об ограничении экспорта редкоземельных минералов - критически важных для американской промышленности.