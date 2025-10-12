ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Из-за новых пошлин Трампа крипторынок обвалился до исторического минимума: какие убытки

Воскресенье 12 октября 2025 04:59
UA EN RU
Из-за новых пошлин Трампа крипторынок обвалился до исторического минимума: какие убытки Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Угроза Дональда Трампа ввести новые 100% тарифы на Китай вызвала рекордный обвал крипторынка с ликвидациями на более чем 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание CNN.

Больше всего пострадали биткоин, эфир и солана, которые стали центром волны принудительных ликвидаций крупных кредитных и маржинальных позиций инвесторов.

  • Биткойн - ликвидировано позиций на $5 млрд, падение цены - до $103 000 с последующим отскоком до $111 600.

  • Ethereum (эфир) - минус $4 млрд, проседание с $4 365 до $3 742.

  • Solana - потери более $2 млрд, падение почти на 20%, до $178.

CoinGlass заявила, что это "крупнейшее ликвидационное событие за всю историю криптовалют".

Паника на крипторынке совпала с резким снижением традиционных финансовых индексов - Nasdaq и S&P 500 зафиксировали худший день за последние шесть месяцев, что усилило эффект массовой распродажи активов.

Как Трамп влияет на крипторынок

Стоит отметить, что именно политика Трампа ранее дала криптовалютам новый импульс - президент:

  • начал открыто обращаться к криптосообществу,

  • запустил собственный мем-коин, что вызвало всплеск розничного внимания,

  • заявил о создании стратегического резерва США в биткойне,

  • разрешил включать криптовалюту в пенсионные планы 401(k) через исполнительный указ - после чего биткойн обновил исторический максимум в $124 000.

Однако обострение торговой войны с Китаем резко изменило настроение инвесторов.

Новость о возможных 100% тарифах прозвучала после того, как Пекин объявил об ограничении экспорта редкоземельных минералов - критически важных для американской промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Китай Криптоиндустрия
Новости
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
"Спрашивал о Киеве после обстрелов". Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит