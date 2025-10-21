UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ціни на золото знизилися після рекордного стрибка

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Вартість золота впала на тлі зменшення попиту на "безпечні" активи. Інвестори оптимістично відреагували на сигнали про можливе послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У вівторок ціна золота знизилася на 0,8% - до 4322,93 долара за унцію, після того як напередодні досягла рекордного рівня 4381,52 долара. Аналітики вважають, що нещодавнє зростання могло бути надто різким, а зміцнення долара зробило дорогоцінні метали менш доступними для покупців.

Як пише видання, інвестори оцінювали останні події у відносинах між США і Китаєм. Зокрема, заяву президента США Дональда Трампа щодо "чудової торговельної угоди" з Китаєм, але водночас пригрозив новими митами, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 листопада. На ринку також очікують, що припинення роботи федерального уряду може завершитися цього тижня.

Попри останнє зниження, золото з початку року залишається в плюсі - ціни зросли приблизно на 65% завдяки активній купівлі з боку центробанків та інтересу інвесторів до надійних активів.

Срібло цього року зросло майже на 80%, однак у вівторок, як і інші дорогоцінні метали, також подешевшало.

Торговельна напруга між США і Китаєм

9 жовтня Китай запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкоземельних мінералів та технологій, що різко загострило торговельні відносини з США. У відповідь Вашингтон 11 жовтня анонсував 100% мита на китайські товари та контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що рішення було ухвалене через "надзвичайно агресивну позицію" Китаю. Нові обмеження почнуть діяти з 1 листопада 2025 року або раніше. Після цих заяв крипторинок різко впав: ліквідації перевищили 18 мільярдів доларів, що стало рекордним падінням за даними CoinGlass.

Нагадаємо, з початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 65%, чому сприяли геополітична напруженість, покупки центробанків і процес дедоларизації.

