Ціни на золото знизилися після рекордного стрибка

Вартість золота впала на тлі зменшення попиту на "безпечні" активи. Інвестори оптимістично відреагували на сигнали про можливе послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У вівторок ціна золота знизилася на 0,8% - до 4322,93 долара за унцію, після того як напередодні досягла рекордного рівня 4381,52 долара. Аналітики вважають, що нещодавнє зростання могло бути надто різким, а зміцнення долара зробило дорогоцінні метали менш доступними для покупців.
Як пише видання, інвестори оцінювали останні події у відносинах між США і Китаєм. Зокрема, заяву президента США Дональда Трампа щодо "чудової торговельної угоди" з Китаєм, але водночас пригрозив новими митами, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 листопада. На ринку також очікують, що припинення роботи федерального уряду може завершитися цього тижня.
Попри останнє зниження, золото з початку року залишається в плюсі - ціни зросли приблизно на 65% завдяки активній купівлі з боку центробанків та інтересу інвесторів до надійних активів.
Срібло цього року зросло майже на 80%, однак у вівторок, як і інші дорогоцінні метали, також подешевшало.
9 жовтня Китай запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкоземельних мінералів та технологій, що різко загострило торговельні відносини з США. У відповідь Вашингтон 11 жовтня анонсував 100% мита на китайські товари та контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення.
Президент США Дональд Трамп пояснив, що рішення було ухвалене через "надзвичайно агресивну позицію" Китаю. Нові обмеження почнуть діяти з 1 листопада 2025 року або раніше. Після цих заяв крипторинок різко впав: ліквідації перевищили 18 мільярдів доларів, що стало рекордним падінням за даними CoinGlass.
Нагадаємо, з початку 2025 року золото подорожчало більш ніж на 65%, чому сприяли геополітична напруженість, покупки центробанків і процес дедоларизації.