Цены на жилье в Украине выросли на 15%. Какие квартиры дорожают быстрее

Украина, Среда 20 августа 2025 13:12
Фото: жилье в объявлениях подорожало на 15% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость жилья в Украине постепенно растет. Но цены отражают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 14,9%. В то же время годовая инфляция в июне достигла 15,9%.

На первичном рынке цены выросли на 16,7%, на вторичном - на 14,8%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 16,6%, на вторичном - на 14,2%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,7%, на вторичном - на 14,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,5%, на вторичном - на 13,6%.
Цены на жилье в Украине выросли на 15%. Какие квартиры дорожают быстрее

Цены в объявлениях и цены в сделках

В июне в НБУ заявили, что цены сделок по покупке жилья на вторичном рынке в Украине с начала 2025 года почти не изменились.

"Хотя цены в объявлениях о продаже жилья с начала года выросли, фактические сделки не подтверждают этой динамики. Фундаментального давления на цены сейчас нет", - сообщили в НБУ.

Рынок недвижимости

Напомним, в 2024 году цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с 2023 годом выросли в среднем на 12,7%.

Рост цен на жилье был немного выше, чем официальный уровень инфляции (12,0%). В долларовом эквиваленте рост цен был близок к нулю, поскольку наличный курс доллара за год вырос на 11%.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2025 года составляла 7 504 гривен. С начала года цены выросли на 4,5%.

