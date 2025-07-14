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Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине

Украина, Понедельник 14 июля 2025 13:43
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Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине Фото: аренда дорожает медленнее общей инфляции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Стоимость аренды квартир в Украине постепенно повышается. Однако цены растут не очень быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2025 года составила 7 504 гривен. С начала года цены выросли на 4,5%. При этом общая инфляция достигла 6,5%.

По данным статистического ведомства, первое место по стоимости аренды сохраняет Закарпатская область - 11 956 гривен. С начала года цены выросли на 1,6%.

Львовская область остается на втором месте. Стоимость аренды выросла на 4,7% до 10 942 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,9% до 10 280 гривен.

Столица сохраняет четвертое место по стоимости. В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен.

Цена аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены в Харьковской (3 942 гривны), Запорожской (3 684 гривны) и Херсонской (3 243 гривны) областях.
Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине

Ситуация на рынке

По данным НБУ, ситуация на рынке жилья ухудшилась в последнее время. Военные риски и неопределенность сдерживают покупателей.

По данным НБУ, цены на аренду повысились, особенно в Киеве. Потребность в комфортном жилье не всегда подкрепляется способностью и готовностью его приобрести, однако подпитывает спрос на аренду и, соответственно, арендные ставки.

Поэтому ценовые условия покупки жилья остаются благоприятными: отношение цен покупки к аренде в Киеве опустилось несколько ниже долгосрочного среднего и значительно ниже показателя в начале полномасштабного вторжения - до 9х.

Цены на жилье

Напомним, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата выросла на 15,9% до 6 605 гривен.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

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Жилье Государственная служба статистики
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