Цены на жилье растут: какие квартиры подорожали больше всего за последний год

В 2024 году цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с 2023 годом выросли в среднем на 12,7%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат ).

Таким образом, рост цен на жилье был немного выше, чем официальный уровень инфляции (12,0%). В долларовом эквиваленте рост цен был близким к нулю, поскольку наличный курс доллара за год вырос на 11%.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за 2024 год выросли на 15,0%, на вторичном - на 11,6%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,9%, на вторичном - на 11,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,3%, на вторичном - на 11,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 14,8% %, на вторичном - на 11,5%.

Рынок недвижимости

В декабре в НБУ отметили, что рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Но риски безопасности не позволяют говорить о стремительном росте.

По данным отчета НБУ, в последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.