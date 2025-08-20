Ціни на житло в Україні зросли на 15%. Які квартири дорожчають швидше

Вартість житла в Україні поступово зростає. Але ціни відображають скоріше бажання продавців, ніж реальну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири у другому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 14,9%. Водночас річна інфляція в червні сягнула 15,9%.

На первинному ринку ціни зросли на 16,7%, на вторинному - на 14,8%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 16,6%, на вторинному - на 14,2%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 16,7%, на вторинному - на 14,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 15,5%, на вторинному - на 13,6%.



Ціни в оголошеннях та ціни в угодах

У червні в НБУ заявили, що ціни угод із купівлі житла на вторинному ринку в Україні з початку 2025 року майже не змінилися.

"Хоча ціни в оголошеннях про продаж житла з початку року зросли, фактичні угоди не підтверджують цієї динаміки. Фундаментального тиску на ціни нині немає", - повідомили в НБУ.