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Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине

Украина, Вторник 17 июня 2025 13:57
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Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине Фото: Цены на покупку жилья вышли на плато (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены сделок по покупке жилья на вторичном рынке в Украине с начала 2025 года почти не изменились. В Киеве и Львове они даже падают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

"Хотя цены в объявлениях о продаже жилья с начала года выросли, фактические сделки не подтверждают этой динамики. Фундаментального давления на цены сейчас нет", - говорится в отчете.
Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине

Как отметили в НБУ, кроме того, в течение последнего года значительно замедлился прирост себестоимости строительства, что ранее давило на стоимость квадратного метра.

"Укрепление обменного курса гривны к доллару США, в котором традиционно выражают цены на недвижимость, также сдержало цены на жилье. Поэтому стоимость квадратного метра квартир преимущественно стабильна, а кое-где и снизилась, в частности в Киеве и Львове. На первичном рынке цены также забуксовали, даже в регионах, где спрос на новое жилье самый высокий", - говорится в документе.

Стоимость аренды

По данным НБУ, достаточно стремительно повысились цены на аренду, особенно в Киеве. Потребность в комфортном жилье не всегда подкрепляется способностью и готовностью его приобрести, однако подпитывает спрос на аренду и, соответственно, арендные ставки.

Поэтому ценовые условия покупки жилья остаются благоприятными: отношение цен покупки к аренде в Киеве опустилось несколько ниже долгосрочного среднего и значительно ниже показателя в начале полномасштабного вторжения - до 9х.

"Соотношение цены стандартной квартиры и дохода домохозяйства остается на уровне исторических минимумов и тоже свидетельствует об относительной доступности жилья. Однако неуверенность ситуации с безопасностью в дальнейшем нивелирует рыночные стимулы и сдерживает спрос на жилье", - говорится в отчете.
Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине

Ипотека

По данным НБУ, ипотека все еще не является двигателем спроса на рынке недвижимости. Доля сделок по покупке жилья, профинансированных в ипотеку, колеблется около 2-3% - ниже уровня 2021 года. Почти все кредиты предоставляются по программе еОселя (95%), то есть рыночной ипотеки фактически нет.
Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине

Новых ипотечных кредитов заметно уменьшилось. Декабрьская кибератака усложнила регистрацию прав на жилье. Кредитование возобновилось в конце января.

"Однако, даже несмотря на отложенный спрос, среднемесячные объемы новых ипотек в первом полугодии 2025 года на четверть меньше, чем во втором полугодии 2024 года", - сообщили в НБУ.

Прошлогоднее ограничение возраста жилья, которое может финансироваться программой еОселя, сузило круг доступных объектов. Поэтому доля первичного рынка в ипотеках выросла вследствие меньшего кредитования покупки старшего жилья.

Изменилась и структура выдач: доля кредитов на улучшение жилищных условий, которые доступны всему населению (по ставке 7%), за год выросла с 25% до почти 40% новых выдач. Кроме того, объем ликвидных средств Укрфинжитла не позволяет более живо наращивать портфель, говорится в отчете.

Новостройки

По данным НБУ, за 2024 год на треть выросла площадь жилья, которое ввели в эксплуатацию. В основном достраивали объекты, которые начаты еще до полномасштабного вторжения. Соответственно строительство на остальных объектах иногда продолжается уже около четырех лет крайне медленными темпами.

Вместе с тем введенные в эксплуатацию площади за 2024 год все еще на 15% меньше, чем в довоенном 2021 году. Достройка не приводит к фактическому пополнению предложения жилья на первичном рынке, ведь жилых комплексов, в которых начали продажи, почти столько, сколько тех, в которых их завершили.
Цены на квартиры растут только в объявлениях: что происходит на рынке жилья в Украине

В I квартале 2025 года на продажу активно выставляли объекты в столице и на западе Украины. Новое строительство тоже начинают прежде всего в западных областях, отметили в НБУ.

Напомним, курс доллара остается стабильным в Украине с февраля на уровне около 41,50 грн/доллар.

По данным НБУ, ситуация на рынке жилья ухудшилась в последнее время. Военные риски и неопределенность сдерживают покупателей.

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